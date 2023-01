Подробности совместных планов компании объявят на заводе Teltonika EMS в Вильнюсе, в присутствии спикера Сейма Виктории Чмилите-Нильсен, министра экономики и инноваций Аушрине Армонайте, министра сельского хозяйства Кястутиса Навицкаса и главы тайваньского представительства в Литве Эрика Хуана.

Тайваньская венчурная компания Taiwania Capital в прошлом году объявила о создании инвестиционного фонда для Центральной и Восточной Европы (прежде всего Литвы, Чехии и Словакии на сумму 200 млн. долларов США. Этот фонд был публично представлен в Литве в мае.

В ноябре сообщалось, что 3,5 млн. долларов США из этого фонда выделяются литовской лазерной компании Litilit, ставшей первой компанией, для которой из этого фонда были предусмотрены средства.

В прошлом году также был учрежден кредитный фонд на сумму 1 млрд. долларов США, управляемый банком Китайской Республики (Тайванем) Export-Import Bank of the Republic of China (Eximbank).

Тем временем группа компанией Teltonika подписала с Министерством экономики и инноваций инвестиционное соглашение о втором этапе технологического парка Teltonika High-Tech Hill на сумму 96 млн. евро.

Ожидается, что этот объект будет завершен к 2029 году, создаст 700 рабочих мест, а 95 проц. произведенных там чипов и полупроводников будет экспортироваться. Реализация проекта будет поддерживаться Тайваньским научно-исследовательским институтом промышленных технологий, который будет передавать чиповые технологии.

Сотрудничество между Тайванем и Литвой укрепилось в конце прошлого года, когда в ноябре в Вильнюсе было открыто первое в мире представительство Тайваня, которое носит название острова, а не его столицы Тайбэя. В результате отношения между Литвой и Китаем обострились, Пекин начал применять меры экономического и политического давления на Литву, предупредил иностранные компании о прекращении сотрудничества в случае использования ими деталей литовского происхождения.