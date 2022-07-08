В Вильнюсе белорусы открыли ресторан, цены удивляют

Новый ресторан-бистро открылся в Вильнюсе на ул. Вису Швянтую, 7. Интерьер очень привлекательный, а места, где можно позавтракать, пользуются у вильнюсцев большой популярностью. Однако цены в этом ресторане удивят многих: цены на завтраки выше, чем в популярной пекарне DMV, а цены на основные блюда значительно выше, чем в не туристических и не роскошных ресторанах Вильнюса.

Дороже всего будет стоить стейк из лосося – 21 евро. Простой шницель из курятины с жареной картошкой обойдется в 15 евро, а макароны с соусом из 4 видов сыра – 16 евро.

Основатели Lagom Bistro – Александра и Сергей, которые в конце января 2022 года приехали в Вильнюс из Беларуси. Интерьер создавала Александра, она работает в ресторане барменом. Сергей шеф-повар с 13-летним стажем.

Ресторан работает со среды по субботу с 11 до 23 ч., в воскресенье до 21 ч.

Это бистро могут посещать и клиенты с домашними животными.