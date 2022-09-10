По данным представителей компании Eurovia, которая разработала асфальт Tempera, все это возможно благодаря тому, что температура при укладке асфальта на 30 градусов ниже обычной для таких работ и это не влияет на качество покрытия. Кроме того, во время укладки такого асфальта требуется меньше ограничений на дорогах – покрытие быстрее достигает нужной для движения температуры.

"Эту технологию уже используют в других странах, но пока нешироко. Сейчас ее применение стало особенно актуальным, поскольку не хватает энергии, энергия подорожала в 10 раз. Вильнюс прогрессивно относится к инновациям и внедрению новых технологий", – сказал представитель Eurovia Зигмантас Первеняцкас.

За тем, как новый асфальт влияет на окружающую среду будет следить как сама компания, так и ученые университета Vilnius Tech. На ул. Малдининку есть и уложен и обычный асфальт, и Tempera, поэтому можно будет проводить сравнение. Во время наблюдений эксперты выяснят устойчивость покрытия к воде, оценят долговечность покрытия, подсчитают на сколько выделялось меньше газов, вызывающих парниковый эффект, сколько энергии удалось сэкономить, оценят улучшение условий работы. Исследования будут длиться 3-5 лет.