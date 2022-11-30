В Украине суд признал виновным предприятие, продавшее дороже детали Круонисской ГАЭС

Издание отмечает, что суд установил, что "Электротяжмаш" отказался от заключения прямого договора с литовской компанией, а запчасти для ремонта гидроагрегата КГАЭС продал чешскому посреднику по заниженной цене. Последний позже продал эти детали литовской энергетической компании по гораздо более высокой цене.
В результате украинский завод, как указал суд, понес 217,3 тыс. евро убытков, а эти средства, которые компания-посредник получила в результате преступного деяния, были конфискованы судом.
По решению суда виновными признаны два топ-менеджера "Электротяжмаша" и два менеджера компании-посредника, зарегистрированной в Чехии. Им запрещено занимать определенные должности от 2,5 до 4 лет, а также назначены штрафы в размере 17 тыс. гривен (около 463 евро).
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