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Высший антикоррупционный суд Украины осудил 2 из 3 руководителей государственного предприятия "Электротяжмаш" за злоупотребление служебным положением путем продажи запасных частей Круонисской гидроаккумулирующей электростанции (КГАЭС), принадлежащей литовской государственной группе Ignitis grupe, сообщил портал Kharkiv Times.
В Украине суд признал виновным предприятие, продавшее дороже детали Круонисской ГАЭС
© DELFI / Andrius Ufartas

Издание отмечает, что суд установил, что "Электротяжмаш" отказался от заключения прямого договора с литовской компанией, а запчасти для ремонта гидроагрегата КГАЭС продал чешскому посреднику по заниженной цене. Последний позже продал эти детали литовской энергетической компании по гораздо более высокой цене.

В результате украинский завод, как указал суд, понес 217,3 тыс. евро убытков, а эти средства, которые компания-посредник получила в результате преступного деяния, были конфискованы судом.

По решению суда виновными признаны два топ-менеджера "Электротяжмаша" и два менеджера компании-посредника, зарегистрированной в Чехии. Им запрещено занимать определенные должности от 2,5 до 4 лет, а также назначены штрафы в размере 17 тыс. гривен (около 463 евро).

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