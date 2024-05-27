В Укмерге за 10 млн. евро будет построено производственное предприятие

По данным портала, компания Conres уже начала строительные работы на первом этапе.
24 мая была зарыта символическая капсула, отмечающая начало осуществления проекта.
"Наша цель – создание экологического промышленного парка, поэтому новые производственные помещения будут отвечать требованиям стандарта BREEAM Very Good. Это не только подтвердит наши обязательства к устойчивому производство, но и укрепит нашу конкурентоспособность на рынке", – сказал глава укмергского промышленного парка Олав Егтволден.
Строительные работы планируют завершить в конце этого года.
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