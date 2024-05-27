В Укмерге за 10 млн. евро будет построено производственное предприятие

По данным портала, компания Conres уже начала строительные работы на первом этапе.

"Наша цель – создание экологического промышленного парка, поэтому новые производственные помещения будут отвечать требованиям стандарта BREEAM Very Good. Это не только подтвердит наши обязательства к устойчивому производство, но и укрепит нашу конкурентоспособность на рынке", – сказал глава укмергского промышленного парка Олав Егтволден.