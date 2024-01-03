В Укмерге обанкротилось швейное предприятие норвежского капитала

По данным издания, из трех магазинов компании в Вильнюсе, Каунасе и Укмерге работает только укмергский. Кроме того, переводят линии производства в другие страны.

Директор Grosso Moda Lithuania Алла Гузова сказала, что розничную торговлю полгода назад решили отделить в отдельную компанию, для этого и учредили Textilite, в ней работали 17 человек, однако планы не оправдались.