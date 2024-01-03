В Укмерге обанкротилось швейное предприятие норвежского капитала

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Bendrovės archyvas

Объявлено о банкротстве ЗАО Textilite, принадлежащей ЗАО Grosso Moda Lithuania норвежского капитала, сообщает издание Verslo žinios.

По данным издания, из трех магазинов компании в Вильнюсе, Каунасе и Укмерге работает только укмергский. Кроме того, переводят линии производства в другие страны.

Директор Grosso Moda Lithuania Алла Гузова сказала, что розничную торговлю полгода назад решили отделить в отдельную компанию, для этого и учредили Textilite, в ней работали 17 человек, однако планы не оправдались.

"Продажи снизились примерно на 70%, поэтому не хватает средств на продолжение деятельности", – сказала vz.lt Гузова.

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