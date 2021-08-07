В Укмерге изготавливают детали для двигателей самолетов Boeing

ЗАО Stansefabrikken с норвежским капиталом работает в Укмерге с 2003 года. Компания занимается обработкой листового металла. А компания Stansefabrikken Automotive занимается производством штампованных автодеталей. Обе компании принадлежат той же норвежской группе Stafa Industrier.

Stansefabrikken в 2003 году решила расширяться в Литве из-за небольших расходов на производство. Компания искала место не дальше 100 км от столицы, чтобы рядом была международная школа. Норвежцы выбрали Укмерге. "Нашли подходящее здание, отремонтировали его и запустили производство", - рассказала член правления Stansefabrikken Рита Богужайте.

На заводе Stansefabrikken производят почтовые ящики, системы для двигателей, серверные шкафы, детали для телевизоров, касс самообслуживания.

Продукцию Stansefabrikken Automotive используют как в пассажирских автомобилях, изделиях для аэрокосмоса, коммерческих автомобилях и др.

В 2020 г. на заводе переработали 4800 т металла. Оборот в прошлом году составил 21,5 млн. евро. Из всей продукции Stansefabrikken в Литве остается только 10%, остальное уходит за границу (50% в Норвегию, далее идут Финляндия, Швеция, Германия, Дания и др. страны).

"Мы привлекательнее для других стран, поскольку у нас расходы на труд небольшие", – сказал гендиректор Stansefabrikken Гедрюс Зеняускас.

Продукция укмергского завода используется и в производстве самолетных двигателей. Только в Укмерге с 2006 г. производят детали для двигателей Boeing определенного типа.

В числе других известных заказчиков компании - ABB, Bang&Olufsen.

На заводе Stansenfabrikken сейчас работают 265 человек, средняя их зарплата "на бумаге" 1800 евро. Однако одна из основных проблем компании - нехватка работников. Правда, рабочих из третьих стран на завод пока не везут.

"Сложная ситуация из-за пандемии и действий властей, которые "испортили" людей субсидиями, поэтому люди не хотят работать", – сказал Зеняускас.

Член правления Stansefabrikken Богужайте сказала, что раньше большая часть работников выбирала заграницу. "Много хороших специалистов – сверщиков, слесарей – уезжали работать за границу, необязательно по специальности. Через 10 лет сейчас они возвращаются, поскольку зарплаты в Литве растут. Мы чувствуем это, но хотелось бы, чтобы таких людей было больше", – сказала она.

Зеняускас прибавил, что все больше литовцев понимает, что сейчас за границу уезжать невыгодно: "Мы проводим опросы. Ради зарплаты за границу уезжают всего 30% работников, остальные уезжают из-за неподходящих условий труда - смен и т.д."