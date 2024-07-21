2024.07.21 13:09

В Тракай продано государственное здание: стала известна цена

 
ru.DELFI.lt
Aukcione už 352 tūkst. eurų parduotas objektas išskirtinėje Trakų vietoje
Aukcione už 352 tūkst. eurų parduotas objektas išskirtinėje Trakų vietoje
ФОТО: Turto banko nuotr.

Имущественный банк с аукциона за 352 000 евро продал здание на берегу озера Тоторишкес в Тракай. Площадь проданного здания составляет 455 кв. м, пишет портал madeinvilnius.lt.

Объект отличается особой локацией – из окон зданий открывается великолепный вид на озеро. Здание двухэтажное, с пандусом в сторону озера. Стартовая цена объекта была 234 000 евро.

„Неудивительно, что этот объект пользовался интересом. В аукционе участвовали 9 покупателей, они подняли цену почти наполовину. Объект находится в жилой части Тракай, где стоят небольшие частные дома - индивидуальные и двуквартирные, поэтому объект представляет собой привлекательную инвестицию“, – сказала представитель Имущественного банка Гуода Гураускайте.

Здание было построено в 1940 году. Рядом с ним находятся кафе и рестораны, магазин. К объекту ведет освещенная улица, около здания есть стоянка для машин.

Вырученные от продажи здания деньги пойдут на модернизацию имеющихся зданий.

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