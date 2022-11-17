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В Тракае открыт новый автобусный вокзал, здание вокзала с магазином стоило дороже, чем планировалось.
Trakų autobusų stotis
Trakų autobusų stotis
© Made in Vilnius

По словам главы компании Trastas Дарюса Недзинскаса (эта компания строила здание), строительные работы завершились неделю назад. "Недавно – неделю назад, вокзал, торговый центр – все уже работает", – сказал он 17 ноября.

В новом здании действует не только автобусный вокзал, но и магазин Rimi, рядом есть стоянка на 102 автомобиля.

Строительство здания обошлось в 5 млн. евро. – в два раза дороже, чем в проекте, который появился 7 лет назад, но его осуществление отложили из-за юридических споров.

"5,9 млн. – со всей инфраструктурой. Семье лет тому назад все это стоило бы меньше 4 млн.", – сказал Недзинскас.

Строительство после 5-летних судебных тяжб с компанией Binkauskas ir Stašinskas началось в ноябре 2021 года.

Trakų autobusų stotis
Trakų autobusų stotis
© Made in Vilnius

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