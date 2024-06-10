В торговый центр вы можете и не попасть: составляют “черные“ списки

За границей эта практика используется гораздо шире. В некоторых странах за несоблюдение порядка клиенты даже могут оказаться в тюрьме.
В Литве такую практику применяют не только ТЦ, но и некоторые кафе и рестораны. ТЦ не хотят об этом распространяться.
Своей историей поделилась одна жительница Вильнюса, которой было запрещено посещать ТЦ Cup из-за шутки с шаурмой.
Габриэле (настоящее имя редакции известно) рассказала, что они с друзьями решили пошутить – пошли в магазин, где продают конфеты в ТЦ Cup и попросили дать им шаурму, продавец вызвала охрану.
Охранник вызвал полицию. Полицейских пришлось ждать несколько часов, они не дождались полиции и сбежали. На следующий день они пришли в тот же магазин и попросили шаурму.
„Снова пришел охранник и увел нас. Он вел себя агрессивно, нецензурно бранился. Одного друга чуть не ударил. Приехала полиция, допросила нас. Еще пришли продавцы киосков с первого этажа стали говорить всякую ерунду про нас, хотя мы их не трогали“, – сказала Габриэле.
По ее словам, ТЦ написал заявление, в котором указал, что они что-то сломали или выбили окно, хотя ничего подобного не было.
„Мы не могли больше ходить в Cup, нам запретили туда ходить. Мы не ходили туда почти месяц. Потом уже ходили, никто не обращал внимания, все забыли“, – рассказала Габриэле.
ТЦ Cup эту историю комментировать отказался.
Представители большей части ТЦ отказались говорить на эту тему с журналистами.
Говорить на эту тему согласился представитель Baltic RED, которая управляет ТЦ Mega.
Он не скрывал, что Mega, как и другие ТЦ включает в „черные“ списки лица, которые неоднократно попадались на кражах.
„Однако если эти люди в ТЦ Mega соблюдают порядок и дисциплину, не нарушают закон, приходить сюда им не запрещают.
Охранники их знают в лицо, поэтому просто внимательно наблюдают за ними. Покинуть ТЦ их просят, если они попадаются на нарушении закона“, – сказал представитель Baltic RED.
Он сказал, что покинуть территорию ТЦ просят в среднем около 120 раз в год.
Представитель Mega сказал, что помещения и территорию ТЦ контролируют с помощью видеокамер круглосуточно.
„Просят покинуть помещение в основном тех, кто вдет себя неадекватно, пьяных, людей, которые пристают к другим людям. А также тех, кто ворует. В таких случаях мы всегда вызываем полицию“, – сказал он.
Представитель ТЦ Panorama Эгле Ушинскене сказала, что в их ТЦ впускают всех.
Действуют те же законы, что и по всей Литве: „Поэтому людей, которые нарушают порядок или совершают преступные действия, охранники выводят из магазина. Охранники также выполняют закон.“
ТЦ Europa, по словам его главы Виктории Гражене, открыт для все посетителей.
„Мы прилагаем максимум усилий, чтобы все здесь себя чувствовали хорошо. Соответственно важно обеспечить безопасность работников и посетителей ТЦ, имущества. Мы готовы оперативно реагировать на решение разных ситуаций“, – сказала она.
За границей ТЦ активно применяют политику „черных“ списков и некоторых покупателей не впускают. Например, в Нидерландах есть „черные“ списки ворующих покупателей.
В Бейкерсфилде (Калифорния) в магазин Target после 16 ч. подростки не могут ходить без взрослых“.