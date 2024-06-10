В торговый центр вы можете и не попасть: составляют “черные“ списки

Охранник вызвал полицию. Полицейских пришлось ждать несколько часов, они не дождались полиции и сбежали. На следующий день они пришли в тот же магазин и попросили шаурму.

Габриэле (настоящее имя редакции известно) рассказала, что они с друзьями решили пошутить – пошли в магазин, где продают конфеты в ТЦ Cup и попросили дать им шаурму, продавец вызвала охрану.

Своей историей поделилась одна жительница Вильнюса, которой было запрещено посещать ТЦ Cup из-за шутки с шаурмой.

В Литве такую практику применяют не только ТЦ, но и некоторые кафе и рестораны. ТЦ не хотят об этом распространяться.

За границей эта практика используется гораздо шире. В некоторых странах за несоблюдение порядка клиенты даже могут оказаться в тюрьме.

Говорить на эту тему согласился представитель Baltic RED, которая управляет ТЦ Mega.

Представители большей части ТЦ отказались говорить на эту тему с журналистами.

„Мы не могли больше ходить в Cup, нам запретили туда ходить. Мы не ходили туда почти месяц. Потом уже ходили, никто не обращал внимания, все забыли“, – рассказала Габриэле.

По ее словам, ТЦ написал заявление, в котором указал, что они что-то сломали или выбили окно, хотя ничего подобного не было.

„Снова пришел охранник и увел нас. Он вел себя агрессивно, нецензурно бранился. Одного друга чуть не ударил. Приехала полиция, допросила нас. Еще пришли продавцы киосков с первого этажа стали говорить всякую ерунду про нас, хотя мы их не трогали“, – сказала Габриэле.

Он не скрывал, что Mega, как и другие ТЦ включает в „черные“ списки лица, которые неоднократно попадались на кражах.

„Однако если эти люди в ТЦ Mega соблюдают порядок и дисциплину, не нарушают закон, приходить сюда им не запрещают.

Охранники их знают в лицо, поэтому просто внимательно наблюдают за ними. Покинуть ТЦ их просят, если они попадаются на нарушении закона“, – сказал представитель Baltic RED.

Он сказал, что покинуть территорию ТЦ просят в среднем около 120 раз в год.

Представитель Mega сказал, что помещения и территорию ТЦ контролируют с помощью видеокамер круглосуточно.