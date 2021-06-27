В то время как обед в Паланге дорожает, отдыхающие с удовольствием пользуются нелегальной услугой

Даже во время жары в Паланге нет недостатка в посетителях ресторанов, небольших кафе, кафе самообслуживания и даже киосков быстрого питания.

Само собой разумеется, что кафе, где готовят более дешевые блюда, находятся дальше от улицы Й. Басанавичюса. Неудивительно, что некоторым приходится ждать свободного столика во время обеда. Здесь, в кафе на улице Витауто, самое дорогое блюдо - шашлык из свинины - стоит 7,5 евро, отбивная - 6, цеппелины - 5,5, котлеты - 4,5 евро.

Чуть более высокие цены наблюдаются при входе на центральную набережную курорта, улицу Й. Басанавичюса. Однако и здесь есть кафе, предлагающие блюда, не превышающие 6,5 евро.

Среди тех, кто предлагает обед эконом-класса, есть и рестораны, где котлета по-киевски стоит 13,5 евро, куриная отбивная - 11, а цеппелины - 7,5 евро.

А в киосках, где готовят и продают фаст-фуд, можно купить кебаб, которые стоят от 3 до 5 евро, и бургеры, которые стоят от 5 до 9 евро.

Чебуреки - альтернатива дорогим обедам. В пляжных кафе дневной обед стоит дороже - 7-8 евро. Однако есть и альтернатива у моря - можно съесть чебурек.

Кстати, в этом году эти продукты дороже, чем в прошлом - сейчас это блюдо стоит 3 евро, в прошлом году - 2,5 евро.

Правда, такая деятельность - доставка и продажа еды на пляжах - в Паланге незаконна. Поэтому те парни и девушки не знают, когда и откуда появятся преследователи, которые не только заберут холодильный мешок с продуктами, но и наложат административный штраф. Хотя это реальная деятельность свободного рынка - если есть спрос, должно быть и предложение, но с 2004 года это стало незаконным.

До 2004 года продажа продуктов питания на пляжах была законной, муниципалитет выдавал разрешения за 200-550 литов и таким образом пополнял городской бюджет.

Такие действия сейчас наказываются. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, это нарушение порядка ведения коммерческой или хозяйственной деятельности, которое влечет штраф от 390 до 110 евро. Правда, на продавцов чебуреков сотрудники полиции налагают половину минимального штрафа - 195 евро.

В минувшие выходные штрафы выписали 3 продавцам.

Хотя все представители вовлеченных институтов признают, что эту деятельность можно и нужно легализовать, никаких конкретных шагов предпринято не было.

Советник мэра Паланги Delfi кратко ответил, что разрешения на выездную торговлю на пляжах Паланги не выдаются. Почему? Этот вопрос, хотя и повторялся несколько раз, остался без ответа.

Год назад мэр Палангского самоуправления Шарунас Вайткус отмечал, что отдыхающим выгоднее есть в кафе, чем на песке. Власти курорта вроде бы могут разрешить такую ​​деятельность, но гигиенисты выступают против этого.

Последние утверждают, что они не будут возражать, но это не поддерживается властями курорта.

Деятельность легальна, но незаконна

Сами продавцы чебуреков заявляют, что зарегистрировали свою деятельность в налоговой инспекции и имеют справки "о предоставлении услуг питания и напитков". Однако, кроме того, они должны иметь разрешение от муниципальной администрации Паланги.

Советник Клайпедского отделения Государственной продовольственно-ветеринарной службы Рита Вискантене рассказала Delfi, что свежесть, безопасность и качество чебуреков, скоропортящихся и чувствительных к температуре продуктов, определяются надлежащими условиями хранения. Чебуреки должны быть доставлены потребителю в течение 2 часов с момента производства или храниться в емкостях с температурой 68 °C. При соблюдении таких требований не должно быть риска для безопасности продуктов, их качества и здоровья потребителей.

"Пока мы не получали запросов из Паланги. Но мы сомневаемся, что эти ребята везут еду из ближайших кафе, как положено. Если бы кафе работало на пляже и грело эти чебуреки, и эти дети несли бы их отдыхающим, как курьеры Вольта или Болта, давали бы чеки на покупку, я бы не видела проблемы. Конечно, такую ​​деятельность можно было бы легализовать. Однако эти продукты готовятся в неизвестных местах и ​​в неизвестных условиях", - считает Р. Вискантене.

В то время отдыхающие с удовольствием покупают принесенные чебуреки. Пока есть спрос, будет и предложение. Хотя это и незаконно.