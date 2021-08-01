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Цены на аренду жилья в Литве за последние 11 лет выросли больше чем в два раза. Статистика Eurostat показала, что за этот период аренда в Литве подорожала на 109%. Это второй по величине скачок во всем Евросоюзе.
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© Žurnalas "Statyba ir architektūra"

Аренда в первом квартале 2021, по сравнению с данными за первый квартал 2010 года больше всего подорожала в Эстонии – цены выросли на 140%.

На третьем месте по росту цен на аренду - Ирландия (63%).

Аренда стала дешевле лишь в двух странах ЕС – Греции (25%) и на Кипре (4%).

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