Аренда в первом квартале 2021, по сравнению с данными за первый квартал 2010 года больше всего подорожала в Эстонии – цены выросли на 140%.

На третьем месте по росту цен на аренду - Ирландия (63%).

Аренда стала дешевле лишь в двух странах ЕС – Греции (25%) и на Кипре (4%).