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Цены на аренду жилья в Литве за последние 11 лет выросли больше чем в два раза. Статистика Eurostat показала, что за этот период аренда в Литве подорожала на 109%. Это второй по величине скачок во всем Евросоюзе.
Аренда в первом квартале 2021, по сравнению с данными за первый квартал 2010 года больше всего подорожала в Эстонии – цены выросли на 140%.
На третьем месте по росту цен на аренду - Ирландия (63%).
Аренда стала дешевле лишь в двух странах ЕС – Греции (25%) и на Кипре (4%).
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