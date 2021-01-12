В связи с модернизаций Lietuvos pastas уволит 380 работников

"Смарт-программа распределения посылок (...) позволит нам работать значительно быстрее и эффективнее, однако одновременно это означает, что часть функций, которые выполнялись вручную, просто не будет, поскольку они будут автоматизированы", – отметила в пресс-релизе глава Lietuvos pastas Аста Сунгайлене.
Действующее с ноября оборудование автоматического распределения Вильнюсского центра логистики за час может распределить 20 тыс. посылок и 30 тыс. писем. Полностью автоматизированно процесс начнет действовать весной.
При распределении вручную адрес каждого письма или посылки нужно было считывать 7–8 раз, а в новой системе достаточно 2–3 считываний.
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