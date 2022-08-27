В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллине, самый дешевый - в Вильнюсе. Цена на дизельное топливо была самой высокой в Таллине, дешевле всего оно стоило в Риге.

На АЗС "Circle K" в Риге на ул. Краста цена бензина 95-й марки сохранилась на уровне 1,834 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 3,4% до 1,834 евро за литр.

На АЗС "Circle K" в Вильнюсе на проспекте Саванорю цена бензина 95-й марки составила 1,789 евро за литр, как и неделей ранее, а цена дизтоплива выросла на 2,7% до 1,869 евро за литр.

На АЗС "Circle K" в Таллине цены бензина 95-й марки и дизтоплива были одинаковыми - 1,899 евро за литр, но цена бензина по сравнению с предыдущей неделей не изменилась, а дизтопливо подорожало на 5,6%.

Цены автогаза в столицах стран Балтии в течение недели не изменились - в Риге и Вильнюсе они составляли соответственно 0,825 и 0,722 евро за литр, а в Таллине - 0,87 евро за литр.