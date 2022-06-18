В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллине, затем в Риге, а самый дешевый бензин был в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизтопливо была в Риге, а самая низкая – в Вильнюсе.

В Риге на АЗС Circle K на улице Краста цена на бензин 95-й марки выросла на 0,5% до 2,134 евро за литр, а цена дизельного топлива за неделю выросла на 4% до 2,094 евро за литр.

На АЗС Circle K в Вильнюсе на проспекте Саванорю цена бензина 95-й марки оставалась стабильной и в пятницу составляла 2,089 евро за литр, а цена дизельного топлива выросла на 5,2% до 2,019 евро за литр.

На заправочных станциях Circle K в Таллине цена бензина 95-й марки за неделю снизилась на 1,6% - до 2,135 евро за литр, а цена дизельного топлива выросла на 0,8% - до 2,035 евро за литр.

Цены на автогаз в столицах стран Балтии в течение недели не менялись. В Риге литр автогаза стоил 0,815 евро, в Вильнюсе – 0,862 евро, а в Таллине – 0,93 евро.