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На минувшей неделе во всех столицах стран Балтии цены на бензин 95-й марки выросли, в Таллине цена на дизтопливо снизилась, а в Риге и Вильнюсе осталась неизменной, свидетельствуют данные агентства LETA.
degalai, kuras, kuro kolonėlė, banzinas, dyzelis, degalinė, naftos produktai
degalai, kuras, kuro kolonėlė, banzinas, dyzelis, degalinė, naftos produktai
© DELFI / Julius Kalinskas

В конце недели самый дорогой бензин был в Таллине, самый дешевый в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизтопливо была в Риге, а самая низкая – в Вильнюсе.

На АЗС Circle K в Риге, на улице Краста, стоимость бензина 95-й марки за неделю выросла на 1,1% — до 1,884 евро за литр, а цена дизельного топлива осталась стабильной и составляла 1,924 евро за литр.

На АЗС Сircle K в Вильнюсе на проспекте Саванорю цена бензина 95-ой марки выросла на 1,7% до 1,789 евро за литр, а цена дизельного топлива не менялась и составила 1,809 евро.

На заправочных станциях Circle K в Таллине цена бензина 95-й марки выросла на 3,2% до 1,959 евро за литр, превысив ценовой рекорд 11 марта этого года, когда литр бензина 95-й марки стоил 1,949 евро. Цена дизельного топлива снизилась на 2,6% — до 1,849 евро за литр.

Цена на автогаз в Риге в течение недели не менялась и в пятницу составляла 0,815 евро за литр. В Вильнюсе цена автогаза увеличилась на 1,3% до 0,809 евро за литр, а в Таллине — на 4,4% до 0,95 евро за литр.

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