В столичном районе Жверинас закрылось проработавшее 23 года кафе

Žvejų smuklė проработавшее больше 20 лет на ул. Любарто закрылось навсегда 31 мая 2024 года. Портал Delfi выяснил, что кафе закрылось из-за проблем со здоровьем у его хозяйки. Значит, кафе закрылось не по экономическим причинам.

„Спустя 23 года мы с болью в сердце сообщаем, что сегодня – наш последний день. Это был чудесный путь, путь радости, общения и вкусных мгновений, которые мы создавали вместе с вами“, – сообщалось в социальной сети.

Хозяйка кафе признала, что в день закрытия ей было очень грустно. Сейчас ищут арендатора помещения, в котором работало кафе.