В столичном районе Пилайте завершается строительство детского сада: его смогут посещать 320 детей

По данным муниципалитета, в U-образном двухэтажном здании площадью более 3 тыс. кв. м. предусмотрены дошкольные и подготовительные группы универсальных размеров, административные и вспомогательные помещения, спортивный (актовый) зал, столовая и т. д.
В пристройке оборудован небольшой детский бассейн для малышей – со всем необходимым оборудованием. Для людей со спецпотребностями предусмотрен лифт. Во дворе есть терраса для проведения мероприятий и занятий спортом.
Для образовательного процесса и творческого самовыражения будет спроектирована эргономичная, многофункциональная мебель, в группах предусмотрены смарт-доски.
На террасе во дворе будут проводиться общественные мероприятия, спортивные занятия, дети смогут музицировать на специальных уличных инструментах. У каждой группы будет отдельный навес со своим игровым оборудованием.
В целях стимулирования познавательного интереса у детей на открытой территории детского сада предусмотрены специальные места для выращивания цветов, трав или лиственных растений.
В настоящее время в Пилайте действуют два детских сада: Пилайтукас и Гилужис. На сегодняшний день их посещают 664 ребенка.
Регистрацию и зачисление в группы планируется объявить в декабре, а воспитательно-образовательное учреждение откроет свои двери ранее запланированного срока – в январе 2025 г.