В столичном районе Кальненай построят бассейн

Разрешение на осуществление проекта было выдано в конце августа.

"На незастроенном участке будет оборудована стоянка для машин, пешеходные тропы и зеленые зоны. План постройки – неправильный четырехугольник. Будет два здания. Рядом с ними - 6 стоянок для клиентов", – сообщается в проекте.

В бассейне планируется разместить школу по плаванию. Планируется, что оператором бассейна будет ЗАО Treniruočių pasaulis (бренд Plaukimo šeima). У него есть школа по плаванию в торговом центре Ozas. По словам специалистов, в Вильнюсе существует большая потребность в таких услугах, дети ждут в очередях возможности посещать бассейн.

Правда, жители района опасались, что это будет закрытая школа по плаванию, поэтому бассейн будет недоступен для самих жителей района. Компания заверила, что в то время, когда в бассейне не будет занятий, им смогут пользоваться все желающие.