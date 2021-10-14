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На следующей неделе в столице Литвы откроется торговый центр Vilnius Outlet площадью 73 000 кв. м, это будет самый большой аутлет в Северной Европе. В торговом центре будет больше 150 точек предоставления услуг и магазинов, кафе и ресторанов, детских центров. Инвестиции в проект составляют более 80 млн. евро.
В столице Литвы в скором времени откроется Vilnius Outlet
© Made in Vilnius

Vilnius Outlet отличается современным пространством, широкими коридорами, стильным детским пространством и зелеными зонами.

"Это как мини-город со своими общественными пространствами, ресторанами и магазинами", – сказал представитель Vilnius Outlet Эдгарас Валицкас.

Торговый центр находится около Западной объездной дороги, рядом есть стоянка на 2000 авто.

В Vilnius Outletможно найти магазины Apranga Išparduotuvė, Space outlet, Nike outlet, Danija outlet, Sportland outlet, Baby city и др.

В Outlete будут Hyper Rimi и Assorti и больше 10 магазинов с товарами для гурманов.

В зоне развлечений откроются рестораны и кафе: Manga, Jurgis ir Drakonas, Grill London, Casa de la pasta, Burger King, KFC и др.

Vilnius Outlet откроется 22 октября. По случаю открытия ТЦ покупателей ждут скидки. Состоится концерт Tilidūda, Sisters On Wire, Iglė ir Tadas. Покупателей будут веселить аниматоры, мимы, будут действовать мастер-классы по аквагриму и выпечке вафель.

Посетителей будут бесплатно угощать сахарной ватой и попкорном, можно бесплатно сделать семейное фото.

В ТЦ посетителей будут впускать только с "паспортом возможностей" и в масках.

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