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9 марта в столице Литвы после модернизации открылся самый большой магазин Iki. Отныне он будет называться IKI Vilnius. Его адрес ул. Жирмуну, 2. Инвестиции в обновление магазина составили 2,2 млн. евро.
„IKI Vilnius“ parduotuvė
„IKI Vilnius“ parduotuvė
© Įmonės nuotr.

Самое необычное новшество в этом магазине – микрозелень на вертикальных грядках и пряные травы, а также свежая пицца, которую выпекают в специальной печи.

"Мы регулярно обновляем наши магазины, вот и сейчас в Вильнюсе открыт обновленный магазин. Это самый большой и современный магазин Iki, оборудованный по новейшим стандартам. В его ассортименте 13 000 товаров", – сказала исполнительный директор сети Лина МУйжене.

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