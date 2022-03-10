Самое необычное новшество в этом магазине – микрозелень на вертикальных грядках и пряные травы, а также свежая пицца, которую выпекают в специальной печи.
"Мы регулярно обновляем наши магазины, вот и сейчас в Вильнюсе открыт обновленный магазин. Это самый большой и современный магазин Iki, оборудованный по новейшим стандартам. В его ассортименте 13 000 товаров", – сказала исполнительный директор сети Лина МУйжене.
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