Самое необычное новшество в этом магазине – микрозелень на вертикальных грядках и пряные травы, а также свежая пицца, которую выпекают в специальной печи.

"Мы регулярно обновляем наши магазины, вот и сейчас в Вильнюсе открыт обновленный магазин. Это самый большой и современный магазин Iki, оборудованный по новейшим стандартам. В его ассортименте 13 000 товаров", – сказала исполнительный директор сети Лина МУйжене.