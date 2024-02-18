В Старом городе начинается масштабное строительство: здесь появятся многоквартирные дома

По словам менеджера компании Unique Properties Гедиминаса Турсы, после получения разрешения на строительство проектом компании заинтересовались и за пару недель было продано еще несколько квартир. На данный момент компания Vilniaus Džiazas заключило около 20 предварительных договоров на приобретение квартир и продано несколько коммерческих помещений. Цена квартир за квадратный метр в проекте варьируется от 5 до 12 тыс. евро.

В комплексе Vilniaus Džiazas будет построено 66 квартир, 11 коммерческих помещений на первых этажах жилого дома, а также общественный сквер имени Ричардаса Гавялиса и административное здание. В январе компания получила разрешение на строительство новых зданий, а в прошлом году — разрешение на управление объектом наследия.

Имея ранее договор со строительной компанией Incorpus, компания Unique Properties заключила договоры со специалистом по фундаментным работам ЗАО Vilniaus rentinys и ответственным за строительство конструкций ЗАО Veikmės statyba и на этой неделе приступила к фактическим работам. В ближайшие недели компания надеется приобрести и административное здание площадью 1200 кв.м — бывший вильнюсский офис польского потребительского кооператива Spolem.

"Финансовые партнеры также демонстрируют доверие к проекту Vilniaus Džiazas. Строительные работы начаты за счет собственных средств и промежуточного финансирования, заключаются соглашения о дальнейшем финансировании, в том числе и банковские. Даже на фоне более умеренной ситуации на рынке жилья мы ощущаем высокий уровень доверия покупателей и кредиторов к исключительной архитектуре", - комментирует Г. Турса.

Проект Vilniaus Dziazas будет выделяться на рынке квартирами с потолками высотой 4,5 метра и витринными окнами высотой 4 м, а также высококачественными наружной и внутренней отделками.

Жители первого этажа будут иметь собственные дворики и выход в сад, на втором и третьем этажах будут балконы, а на последнем – частные террасы.