В США в Кремниевой долине открылся Литовский центр инноваций

"Мы выполнили еще одно обязательство – Литва наконец обосновалась в Кремниевой долине. InnoHub Lithuania станет важным связующим звеном между литовскими и американскими стартапами и инноваторами, поможет установить целевые контакты, окажет помощь в вопросах экспорта литовских продуктов и услуг с высокой добавленной стоимостью в США", - в пресс-релизе цитируется министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

Сообщается, что InnoHub Lithuania будет оказывать всестороннюю помощь литовским высокотехнологичным компаниям, приоритет будет отдан компаниям, работающим в сфере информационных и коммуникационных технологий, лазерных технологий и биотехнологий.