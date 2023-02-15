В нем появился 50-метровый бассейн с 10-метровыми дорожками и 25-метровый бассейн с 8 дорожками и трамплинами для прыжков в воду. Рядом с большим бассейном оборудованы трибуны на 1000 мест, у второго - на200 мест.
В бассейнах оборудовано поднимающееся дно, технология, предотвращающая случаи утопления.
В комплексе действует зона тренажеров, сухой бассейн, кафе, раздевалки и административная зона.
"Мы все знаем, как это было непросто. Но упорство дает результат – со среды бассейн будет принимать посетителей, готовьте купальные костюмы!" – писал в Facebook мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.
Напомним, что строительство бассейна застопорилось в 2019 г., когда обанкротилось ЗАО Irdaiva (перед банкротством компания изменила название на Active Construction Management).
Первоначально планировалось, что строительство бассейна будет стоить 25,9 млн. евро, но потом счет вырос до 35 млн. евро.
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