21 июня 2023 г. 17:37

В среду был временно закрыт Вильнюсский аэропорт: перед взлетом у самолета отвалилось колесо шасси

 
ru.DELFI.lt
В главном аэропорту Литвы произошла внештатная ситуация. Вильнюсский аэропорт временно не принимал самолеты, кроме того, из него не могли вылететь самолеты.

Представители Литовских аэропортов сказали, что взлетно-посадочная полоса в аэропорту будет закрыта минимум до 21 ч. из-за технической поломки самолета.

По данным источников портала, у самолета, который готовился к взлету, отвалилось шасси. Этот самолет должен был вылететь в Брюссель в 15.15 ч.

"Из-за технической поломки в 16.20 ч. ныла заблокирована одна полоса на подъезде к ВПП. Пассажиров самолета высадили и вернули в терминал. Сейчас проводят техническую оценку ситуации, готовятся к перемещению самолета на другое место", – информирует аэропорт.

Портал lrt.lt сообщает, что самолет ехал к ВПП, когда у него отвалилось колесо шасси.

Аэропорт сообщает, что авиакомпания LOT Polish Airlines, самолет которой не смог сесть в Вильнюсе, решила вернуть самолет с пассажирами в Варшаву.

Если бы колесо шасси у самолета отвалилось во время взлета или посадки, последствия могли быть трагическими.

Пассажиров информировали, что из-за этого инцидента с неудобствами столкнутся пассажиры рейсов в Брюссель, Ригу, Копенгаген, Вену, Тель-Авив, Лондон.

Пассажиров призывали следить за информацией на табло и на сайте www.vilnius-airport.lt.

"Сожалеем в связи с доставленными неудобствами", – пишет Вильнюсский аэропорт.

Задерживался вылет 5 самолетов: airBaltic в Ригу, Scandinavian Airlines в Копенгаген, Austrian Airlines в Вену, Ryanair в Рим и Scandinavian Airlines в Стокгольм.

Отозваны рейсы LOT Polish Airlines в Лондон и Wizz Air в Тель-Авив.

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