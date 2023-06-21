В среду был временно закрыт Вильнюсский аэропорт: перед взлетом у самолета отвалилось колесо шасси

Представители Литовских аэропортов сказали, что взлетно-посадочная полоса в аэропорту будет закрыта минимум до 21 ч. из-за технической поломки самолета.
По данным источников портала, у самолета, который готовился к взлету, отвалилось шасси. Этот самолет должен был вылететь в Брюссель в 15.15 ч.
"Из-за технической поломки в 16.20 ч. ныла заблокирована одна полоса на подъезде к ВПП. Пассажиров самолета высадили и вернули в терминал. Сейчас проводят техническую оценку ситуации, готовятся к перемещению самолета на другое место", – информирует аэропорт.
Портал lrt.lt сообщает, что самолет ехал к ВПП, когда у него отвалилось колесо шасси.
Аэропорт сообщает, что авиакомпания LOT Polish Airlines, самолет которой не смог сесть в Вильнюсе, решила вернуть самолет с пассажирами в Варшаву.
Если бы колесо шасси у самолета отвалилось во время взлета или посадки, последствия могли быть трагическими.
Пассажиров информировали, что из-за этого инцидента с неудобствами столкнутся пассажиры рейсов в Брюссель, Ригу, Копенгаген, Вену, Тель-Авив, Лондон.
Пассажиров призывали следить за информацией на табло и на сайте www.vilnius-airport.lt.
"Сожалеем в связи с доставленными неудобствами", – пишет Вильнюсский аэропорт.
Задерживался вылет 5 самолетов: airBaltic в Ригу, Scandinavian Airlines в Копенгаген, Austrian Airlines в Вену, Ryanair в Рим и Scandinavian Airlines в Стокгольм.
Отозваны рейсы LOT Polish Airlines в Лондон и Wizz Air в Тель-Авив.