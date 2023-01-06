В спальных районах Вильнюса введут плату на некоторых улицах

С 9 января в желтую зону войдут: ул. Витебско (44 места); ул. Кривулес (35 мест); ул. Лапу (20 мест); ул. Расу (30 мест); ул. Линкмяну (45 мест); ул. Кярнавес (27 мест); ул. Лабаноро (16 мест).
Важно обратить внимание на то, что в переходный период с 9 до 22 января водителей не будут штрафовать, им будут вручать предупреждения.
С 23 января контроль будет проводиться в обычном порядке.
Желтая зона с 16 января будет действовать на ул. Мануфактуру (47 мест) и Каукисос (12 мест).
С 16 января зеленая зона охватит ул. Пелесос (195 мест); ул. Жирмуну (32 места); ул. Антакальнё (50 мест); ул. Лакуну (95 мест); С.Жукауско (161 место); Й.Кубиляус (76 мест); ул. Жигё (73 места); ул. Минтес (159 мест).
Переходный период на этих улицах будет действовать с 16 до 27 января, а обычный контроль - с 28 января.
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