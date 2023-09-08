В случае непринятия налоговой реформы Литва потеряет несколько сотен миллионов евро

 
ELTA
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Investuotojai gręžiasi nuo įmonių, įpratusių deginti pinigus siekiant sparčios plėtros
Investuotojai gręžiasi nuo įmonių, įpratusių deginti pinigus siekiant sparčios plėtros
ФОТО: Shutterstock

Брюссельские чиновники недвусмысленно намекают на "несколько сотен" европейских миллионов, которые литовские казначеи увидят как собственные уши, если предложенная правительством на рассмотрение налоговая реформа будет отклонена в Сейме, сообщает Verslo žinios.

По данным издания, отсрочка реформы или принятие отдельных ее частей – тоже не выход.

"Отсрочка необходимых реформ в данном случае будут иметь двойные негативные последствия для Литвы – негативное влияние на экономическое и социальное развитие и весьма конкретный негативный финансовый эффект из-за потерянного финансирования, которое может составить несколько сотен миллионов евро", – заявил глава представительства Еврокомиссии в Литве Марюс Ващега порталу vz.lt.

Между тем Министерство финансов уверяет, что "нет оснований" для разговоров о возможно нереализованных проектах, финансируемых из Фонда экономического восстановления и устойчивости ЕС (RRF), и представляет общественности лишь полученные деньги, а расчет штрафов, ссылаясь на разработанную Брюсселем методологию, оставляет ЕК.

"Риски достижения показателей постоянно отслеживаются и тщательно оцениваются каждый месяц, принимаются меры по их контролю, поэтому на данный момент нет оснований говорить о возможно нереализованных проектах", – говорится в комментарии министерства.

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