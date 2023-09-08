В случае непринятия налоговой реформы Литва потеряет несколько сотен миллионов евро

По данным издания, отсрочка реформы или принятие отдельных ее частей – тоже не выход.

"Отсрочка необходимых реформ в данном случае будут иметь двойные негативные последствия для Литвы – негативное влияние на экономическое и социальное развитие и весьма конкретный негативный финансовый эффект из-за потерянного финансирования, которое может составить несколько сотен миллионов евро", – заявил глава представительства Еврокомиссии в Литве Марюс Ващега порталу vz.lt.

Между тем Министерство финансов уверяет, что "нет оснований" для разговоров о возможно нереализованных проектах, финансируемых из Фонда экономического восстановления и устойчивости ЕС (RRF), и представляет общественности лишь полученные деньги, а расчет штрафов, ссылаясь на разработанную Брюсселем методологию, оставляет ЕК.