В следующем году в Вильнюсе начнется строительство еще одного ТРЦ Akropolis

Компания сообщает, что с возобновлением проекта на территории 14 гектаров будет построен торгово-развлекательный центр (ТРЦ) Akropolis площадью 80 тыс. кв. метров, а также концертный зал на 2,5 тыс. мест, конференц-центр площадью 12 тыс. кв. метров, кинотеатр, офисные здания площадью до 60 тыс. кв. метров и около 10 тыс. кв. метров квартир, предназначенных для аренды.
Культурные, развлекательные, торговые и офисные помещения не будут сосредоточены в одном здании, а будут располагаться по принципу "квартала" города, будут разделены открытыми и крытыми внутренними улицами и аллеями.
На прошлой неделе директор Akropolis Group Манфредас Даргужис заявил, что открытие комплекса планируется в конце 2024 года.
Концепцию нового квартала разработала архитектурная компания DO Architects.
Первый торговый центр Akropolis в Вильнюсе был построен в 2002 году.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Парламент определился: за тесты на COVID-19 будут платить сами непривитые работники (70)
Парламент Литвы окончательно определился – с 1 декабря...
Премьер Литвы: день поминовения усопших вызывает озабоченность решается вопрос школ (40)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во вторник в...
Минздрав ужесточает требования для магазинов, работающих без "паспорта возможностей" (17)
В Литве уровень заболеваемости COVID-19 растет, поэтому...
На фоне ухудшения ситуации в Литве готовят новый пакет правил для школьников (5)
Даже на фоне наряженной эпидемиологической ситуации...
Минздрав: бустерной дозой могут привиться все жители Литвы порядок выдачи "паспорта возможностей" не меняется
С 19 октября все жители Литвы старше 18 лет, которые были...