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В следующем году компания Akropolis Group планирует начать строительство многофункционального квартала в Вильнюсе, у Парка Вингис, на территории бывшего завода Velga.
В следующем году в Вильнюсе начнется строительство еще одного ТРЦ Akropolis
© Bendrovės nuotr.

Компания сообщает, что с возобновлением проекта на территории 14 гектаров будет построен торгово-развлекательный центр (ТРЦ) Akropolis площадью 80 тыс. кв. метров, а также концертный зал на 2,5 тыс. мест, конференц-центр площадью 12 тыс. кв. метров, кинотеатр, офисные здания площадью до 60 тыс. кв. метров и около 10 тыс. кв. метров квартир, предназначенных для аренды.

Культурные, развлекательные, торговые и офисные помещения не будут сосредоточены в одном здании, а будут располагаться по принципу "квартала" города, будут разделены открытыми и крытыми внутренними улицами и аллеями.

На прошлой неделе директор Akropolis Group Манфредас Даргужис заявил, что открытие комплекса планируется в конце 2024 года.

Концепцию нового квартала разработала архитектурная компания DO Architects.

Первый торговый центр Akropolis в Вильнюсе был построен в 2002 году.

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