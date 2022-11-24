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В будущем году будет объявлена конкретная дата выхода Литвы из кольца БРЭЛЛ. Станет также ясно, когда будут синхронизированы электросети с Западом и сделать это планируется раньше 2025 года, сказала премьер Ингрида Шимоните.
В следующем году станет известно, когда Литва выйдет из кольца БРЭЛЛ и синхронизирует электросети с Западом
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"В будущем году объявим конкретную дату выхода Литвы из БРЭЛЛ и синхронизации электросетей с Западом. Раньше планировалось завершить этот процесс в 2025 году, но мы интенсивно работаем и верю, что синхронизация может быть закончена раньше", – сказала И. Шимоните на проходящем в четверг в Вильнюсе форуме GreenTech Vilnius, посвященном зеленой экономике, энергетике и транспорту.

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По вопросу скорейшей синхронизации электросетей Литва сотрудничает с Латвией и Эстонией и надеемся, что таким образом удастся до минимума уменьшить возможность России терроризировать Балтийские страны, сказала премьер.

"Интенсивно сотрудничаем со своими партнерами в Латвии и Эстонии, так как это общий приоритет, как можно скорее закончить синхронизацию и таким образом до минимума уменьшит возможность России терроризировать зависимость электросетей Балтийских государств от кольца БРЭЛЛ", – сказала премьер.

Балтийские страны договорились отключиться от кольца БРЭЛЛ, к которому кроме них принадлежат Россия и Белоруссия, и синхронизировать свои электросети с Западной Европой до конца 2025 года.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис в среду сказал журналистам, что весной все системы будут участвовать в испытании независимого действия энергосистемы после чего планируется сообщить точную дату выхода из кольца БРЭЛЛ.

Эти испытания, как и скорейшее завершение синхронизации, пока, по словам министра, не до конца поддерживают Латвия и Эстония, хотя технических аргументов Д.Крейвис не видит.

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