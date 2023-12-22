В следующем году рейсы между Вильнюсом и Стокгольмом будут осуществляться три раза в день

В сообщении указано, что самолеты должны летать в этом направлении три раза в день с понедельника по четверг.

Если подсчитать количество рейсов по этому маршруту в течение всей недели, то с апреля следующего года всего будет выполняться 16 рейсов, тогда, как сейчас, еженедельно выполняется 12 рейсов.