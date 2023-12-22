В следующем году рейсы между Вильнюсом и Стокгольмом будут осуществляться три раза в день

В сообщении указано, что самолеты должны летать в этом направлении три раза в день с понедельника по четверг.
Если подсчитать количество рейсов по этому маршруту в течение всей недели, то с апреля следующего года всего будет выполняться 16 рейсов, тогда, как сейчас, еженедельно выполняется 12 рейсов.
По мнению представителей Литовских аэропортов, такое увеличение частоты рейсов в следующем году, по сути, означает возвращение обслуживаемого авиакомпанией маршрута Вильнюс-Стокгольм к допандемическому объему.
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