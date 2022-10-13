В скором времени в Литве некоторые машины за наличку не купишь, эксперты уже видят способы обхода системы

Не секрет, что не всегда в договоре о купле-продаже автомобиля указывается его реальная стоимость. Об этом зачастую просит покупателя и сам продавец. Не станет ли новый порядок причиной для процветания такого обхода действующего порядка?

Глава Каунасского автомобильного рынка Валентинас Науянис не сомневается, что в тех случаях, когда будут продавать машины дороже 5000 евро, количество таких нелегальных сделок вырастет.

"Второй момент - сделки с гражданами других стран. При банковском переводе и покупателю, и продавцу надо ждать, когда деньги придут на счет продавца, это отнимает время, процесс не всегда протекает быстро, поэтому не удивлюсь, если люди будут "экономить" время такими соглашениями. Конечно, есть возможность информировать ГНИ о случаях, когда безналичный расчет невозможен. Например, если машину покупают украинцы, какой может быть банковский перевод, если там банки не работают", – пояснил Науянис.

Он заметил, что сложно сказать, как будут себя вести покупатели и продавцы после вступления в силу нового порядка. Однако на автомобильном рынке люди часто оплачивают покупки наличными. Правда, большая часть машин на рынке (60–70%) стоит около 5000 евро.

Представитель Regitrа Эмилия Бардаускене сказала, что на практике бывает, что продавец уговаривает покупателя вписать в документ другую цену, чтобы не платить налоги.

"На бумаге" указывают меньшую сумму, чем дают "на руки". В таком случае пострадает сам покупатель, поэтому ему рекомендуют ни в коем случае не идти на поводу у продавца, иначе он не сможет защитить свои интересы", – сказала специалист.

По ее словам, пострадают те покупатели, которые продадут автомобиль, не проездив на нем 3 года.

"В таком случае им придется платить подоходный налог, поскольку они, вероятно, будут продавать машину дороже, чем купили, а ПН платят с той суммы, которая выше суммы покупки. Проблемы также могут возникнуть, если выяснится, что продавец скрыл от покупателя какую-то информацию, например, серьезные дефекты. Покупатель в таком случае может требовать вернуть ему деньги, но если в договоре цена будет меньше, то будет сложно вернуть всю уплаченную сумму.

С учетом этого мы рекомендуем не только указывать в договоре правильную сумму, но и зафиксировать факт передачи денег письменно - с подписями обеих сторон", – советует представитель Regitrа.

Бардаускене сказала, что важно убедиться в том, что договор заключается с реальным владельцем автомобиля или уполномоченным им лицом. Просто попросите продавца показать паспорт или идентификационную карту и сверьте данные.

В договоре важно указать и другую информацию: пробег, дефекты т.д.

"Проверьте, все ли документы вам передает продавец, нет ли ошибок в заполненном документе. Оцените и цену. Если цена подозрительно низкая, это сигнал, что не все в порядке", – пояснила Бардаускене.

Важно, по ее словам, проверить, есть ли у автомобиля код идентификации владельца (КИВ), без этого кода невозможно зарегистрировать транспортное средство и продать.

Представитель ГНИ Роландас Пунцявичюс сказал, что бывают случаи, когда покупатель по просьбе продавца снижает сумму в документах, и таким образом не только участвует в подделке документов, но и может пострадать.

"Для выявления фиктивных сделок ГНИ использует систему анализа данных, которая в реальное время оценивает адекватность цен на продаваемые на рынке автомобили и лиц, которые, возможно, заключили фиктивную сделку. Таких людей вызывают в ГНИ на беседу. Их просят обосновать цену и, если требуется, представить дополнительные документы, доказывающие объяснения. За предоставление ложной информации в документах (в данном случае в договоре о купле-продаже) с целью неуплаты налогов грозит административная ответственность - штраф от 650 до 6000 евро", – пояснил Пунцявичюс.