2024.05.13 13:45

В скором времени начнет курсировать экспресс на литовское взморье

 
ru.DELFI.lt
„Pajūrio ekspresas“
„Pajūrio ekspresas“
ФОТО: Lietuvos geležinkeliai

Компания группы LTG, занимающаяся перевозками пассажиров, LTG Link 8-й сезон предлагает маршрут на литовское взморье, В этом году поезда начнут курсировать по этому маршруту с 31 мая и будут ходить до 25 августа. Билеты уже появились в продаже.

Этот маршрут полюбили клиенты железной дороги. Из столицы на поезде можно добраться до Паланги, Ниды, Прейлы, Пярвалки и Юодкранте.

Пассажиры, которые едут в Палангу, выходят из поезда в Кретинге и садятся на специальный автобус, следующие на косу - выходят в Клайпеде.

Цены на билеты остались прежними – второй класс до Паланги 27,2 евро, до Ниды – 28,3 евро. в стоимость билета входит поездка на поезде, на автобусе, переправа на пароме и экологические сборы. 10% скидка предлагается группам из трех и более человек.

Экспресс будет выезжать из Вильнюса в пятницу в 15.29 ч. и в субботу в 8:58 ч. Из Ниды выезд назад запланирован на воскресенье в 16 ч., из Паланги – в 18.25 ч. В Вильнюс поезд придет в 23 ч.

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