В скором времени начнет курсировать экспресс на литовское взморье

Этот маршрут полюбили клиенты железной дороги. Из столицы на поезде можно добраться до Паланги, Ниды, Прейлы, Пярвалки и Юодкранте.
Пассажиры, которые едут в Палангу, выходят из поезда в Кретинге и садятся на специальный автобус, следующие на косу - выходят в Клайпеде.
Цены на билеты остались прежними – второй класс до Паланги 27,2 евро, до Ниды – 28,3 евро. в стоимость билета входит поездка на поезде, на автобусе, переправа на пароме и экологические сборы. 10% скидка предлагается группам из трех и более человек.
Экспресс будет выезжать из Вильнюса в пятницу в 15.29 ч. и в субботу в 8:58 ч. Из Ниды выезд назад запланирован на воскресенье в 16 ч., из Паланги – в 18.25 ч. В Вильнюс поезд придет в 23 ч.