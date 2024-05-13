В скором времени начнет курсировать экспресс на литовское взморье

Этот маршрут полюбили клиенты железной дороги. Из столицы на поезде можно добраться до Паланги, Ниды, Прейлы, Пярвалки и Юодкранте.

Пассажиры, которые едут в Палангу, выходят из поезда в Кретинге и садятся на специальный автобус, следующие на косу - выходят в Клайпеде.

Цены на билеты остались прежними – второй класс до Паланги 27,2 евро, до Ниды – 28,3 евро. в стоимость билета входит поездка на поезде, на автобусе, переправа на пароме и экологические сборы. 10% скидка предлагается группам из трех и более человек.