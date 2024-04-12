В Шяуляе завершилось строительство военного городка

Проект осуществили ЗАО Partnerystės projektai keturi и ЗАО Samogitia miestelis, входящие в группу ЗАО EIKA. Вскоре на территории площадью 7,8 га разместится одно из самых молодых воинских подразделений – пехотный батальон им. Князя Маргириса бригады Žemaitija.
Сообщается, что городок построен со всей необходимой инфраструктурой – просторными казармами, приспособленными для постоянного проживания около 660 солдат, столовой, штабом, медицинским пунктом, спортивным комплексом.
Также оборудованы площадки для построения и технические площадки, парковочные места, среди них есть специальные места для людей с ограниченными возможностями и электромобилей.
В январе в 2021 г. ЗАО Partnerystės projektai keturi подписало договор с Министерством национальной обороны о частичном развитии и управлении Шяуляйской оборонной инфраструктурой.
Срок действия договора – 15 лет. В октябре 2022 г. было получено разрешение на строительство и сразу же были начаты строительные работы.