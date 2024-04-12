В Шяуляе завершилось строительство военного городка

Проект осуществили ЗАО Partnerystės projektai keturi и ЗАО Samogitia miestelis, входящие в группу ЗАО EIKA. Вскоре на территории площадью 7,8 га разместится одно из самых молодых воинских подразделений – пехотный батальон им. Князя Маргириса бригады Žemaitija.

Сообщается, что городок построен со всей необходимой инфраструктурой – просторными казармами, приспособленными для постоянного проживания около 660 солдат, столовой, штабом, медицинским пунктом, спортивным комплексом.

Также оборудованы площадки для построения и технические площадки, парковочные места, среди них есть специальные места для людей с ограниченными возможностями и электромобилей.