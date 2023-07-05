В Швейцарии обсуждался литовский проект глубинного могильника

"Успех швейцарского проекта показывает необходимость раннего диалога с общественностью о планируемой установке ГМ и причинах, по которым это должно быть сделано. У нас есть общий консенсус относительно необходимости проекта ГМ: у нас есть радиоактивные отходы, которые очень опасны и были таковыми на протяжении тысяч лет, и должны быть надлежащим образом утилизированы и изолированы от населения и окружающей среды. Необходимо найти наиболее безопасное место для этих отходов. Сегодня в Швейцарии ведутся дискуссии о том, какое место является самым безопасным, но нет вопроса о том, есть ли необходимость в ГМ. Сегодня мы находимся только на начальной стадии реализации проекта, и мы планируем использовать активный коммуникационный подход, чтобы начать более широкую дискуссию с литовской общественностью о планируемом сооружении ГМ через различные коммуникационные каналы", - сказала руководитель по коммуникации ИАЭС Наталия Сурвила-Глебова.