В Швейцарии обсуждался литовский проект глубинного могильника

Во время визита представители Литвы вместе с представителями NAGRA обсудили литовский проект глубинного могильника, после чего у них была возможность посетить подземную лабораторию Mont Terri, где проводятся исследования породы глины Opalinus Clay. Именно в этой породе будет построен глубинный могильник. Представители NAGRA, представляя процесс выбора участка, подчеркнули важность информирования и привлечения заинтересованных сторон и общественности к проектной деятельности. По их словам, очень важно своевременно привлечь все соответствующие заинтересованные стороны в соответствии с компетенцией каждой из них. Это должно быть крепкое национальное обязательство, которое требует долгосрочного и устойчивого финансирования.
"Радиоактивные отходы в Швейцарии образуются в основном при производстве электроэнергии на атомных электростанциях, а также в медицине, промышленности и в процессе научных исследований. Для защиты людей и окружающей среды нам необходимо обеспечить безопасную утилизацию этих радиоактивных отходов на очень долгий срок». Эксперты во всем мире согласны с тем, что глубокое геологическое захоронение является самым безопасным решением. Швейцария закрепила это решение в своем законодательстве и уже почти 20 лет успешно реализует проект глубинного могильника", - заявили на встрече представители NAGRA.
"Успех швейцарского проекта показывает необходимость раннего диалога с общественностью о планируемой установке ГМ и причинах, по которым это должно быть сделано. У нас есть общий консенсус относительно необходимости проекта ГМ: у нас есть радиоактивные отходы, которые очень опасны и были таковыми на протяжении тысяч лет, и должны быть надлежащим образом утилизированы и изолированы от населения и окружающей среды. Необходимо найти наиболее безопасное место для этих отходов. Сегодня в Швейцарии ведутся дискуссии о том, какое место является самым безопасным, но нет вопроса о том, есть ли необходимость в ГМ. Сегодня мы находимся только на начальной стадии реализации проекта, и мы планируем использовать активный коммуникационный подход, чтобы начать более широкую дискуссию с литовской общественностью о планируемом сооружении ГМ через различные коммуникационные каналы", - сказала руководитель по коммуникации ИАЭС Наталия Сурвила-Глебова.
По словам руководителя проекта ГМ Андрюса Вишняускаса, визит был полезен тем, что в ходе него были получены практические примеры, на которых мы могли бы учиться: "Впечатляет зрелость швейцарского народа, его способность принимать собственные решения и брать на себя ответственность за свою страну и ее будущее. У них есть хорошая практика общения с общественностью по сложным вопросам. В хорошем смысле, меня впечатлило гибкое и рациональное планирование деятельности швейцарского проекта ГМ, без фиксированных решений, пока есть возможность оставаться гибкими, менять их в свете новой информации, технологий и так далее".
С 2023 года NAGRA совместно с партнерами Posiva solutions и VTT из Финляндии вносит вклад в реализацию проекта глубинного могильника в Литве, разрабатывая общую концепцию реализации проекта глубинного могильника.