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В четверг вечером в Шештокай, что на границе Литвы и Польши, пришел уже второй поезд, доставивший груз украинского зерна, сообщили BNS "Литовские железные дороги" (Lietuvos gelezinkeliai, ЛЖД).
LTG Cargo
LTG Cargo
© Įmonės nuotr.

"Вчера в Шештокай пришел поезд с зерном из Украины. В настоящее время он перезагружается и, насколько мне известно, сегодня вечером должен отправиться в Клайпеду на Bega", - сказал в пятницу BNS представитель ЛЖД Мантас Дубаускас.

По данным ЛЖД, в этом поезде 60 контейнеров с 1438 тоннами зерна.

Первый поезд с 1,3 тыс. тонн зерна пришел в Литву из Украины в минувший понедельник, их отгружает на суда одна из крупнейших стивидорных компаний Клайпедского порта Bega.

По словам главы ЛЖД Эгидиюса Лазаускаса, украинцы заинтересованы не только в экспорте своей продукции, но и в возможности импорта топлива через Клайпеду.

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