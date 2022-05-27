"Вчера в Шештокай пришел поезд с зерном из Украины. В настоящее время он перезагружается и, насколько мне известно, сегодня вечером должен отправиться в Клайпеду на Bega", - сказал в пятницу BNS представитель ЛЖД Мантас Дубаускас.

По данным ЛЖД, в этом поезде 60 контейнеров с 1438 тоннами зерна.

Первый поезд с 1,3 тыс. тонн зерна пришел в Литву из Украины в минувший понедельник, их отгружает на суда одна из крупнейших стивидорных компаний Клайпедского порта Bega.

По словам главы ЛЖД Эгидиюса Лазаускаса, украинцы заинтересованы не только в экспорте своей продукции, но и в возможности импорта топлива через Клайпеду.