В сентябре социальные карты малоимущих жителей Литвы пополнятся: средства поступят 180 000 получателям

На поддержку на человека каждый квартал выделяется 25 евро. В зависимости от того, сколько человек составляют домохозяйство, соответствующая сумма средств будет переведена на социальную карту, выданную семье (лицам, проживающим вместе). Это значит, что, например, если семья из четырех человек проживает вместе, каждый квартал их семейный бюджет пополниться на 100 евро, на которые смогут приобрести необходимые продукты и товары.

По словам министра социальной защиты и труда Витаутаса Шилинскаса, в этом году была введена новая форма реализации этой государственной поддержки, которая гораздо более выгодна для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

„Жителям больше не придется стоять в очередях за продуктами и гигиеническими наборами, поэтому они чувствуют себя гораздо достойнее, а с другой стороны, могут приобрести нужные им в продукты в выбранном магазине или торговой сети. Например, людям не придется ждать средств гигиены, которые раньше предоставлялись только в определенных кварталах, они могут купить их тогда, когда они им понадобятся. Я не сомневаюсь, что это удачное решение во всех смыслах“, — говорит В. Шилинскас.