В сентябре социальные карты малоимущих жителей Литвы пополнятся: средства поступят 180 000 получателям

На поддержку на человека каждый квартал выделяется 25 евро. В зависимости от того, сколько человек составляют домохозяйство, соответствующая сумма средств будет переведена на социальную карту, выданную семье (лицам, проживающим вместе). Это значит, что, например, если семья из четырех человек проживает вместе, каждый квартал их семейный бюджет пополниться на 100 евро, на которые смогут приобрести необходимые продукты и товары.
По словам министра социальной защиты и труда Витаутаса Шилинскаса, в этом году была введена новая форма реализации этой государственной поддержки, которая гораздо более выгодна для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
„Жителям больше не придется стоять в очередях за продуктами и гигиеническими наборами, поэтому они чувствуют себя гораздо достойнее, а с другой стороны, могут приобрести нужные им в продукты в выбранном магазине или торговой сети. Например, людям не придется ждать средств гигиены, которые раньше предоставлялись только в определенных кварталах, они могут купить их тогда, когда они им понадобятся. Я не сомневаюсь, что это удачное решение во всех смыслах“, — говорит В. Шилинскас.
Деньги переводятся на социальные карты 4 раза в год – в середине марта, июне, сентябре и декабре. Использовать средства можно с момента их поступления до 14 марта следующего календарного года. включительно.
Право на получение поддержки имеют лица со среднемесячным доходом на члена семьи в 2024 году не превышающем 264 евро в месяц. Возможны исключения, уточняйте у сотрудников отдела социальной поддержки местной муниципальной администрации.
Заполните заявление на получение карты в местной муниципальной администрации или в сянюнии. Для получения точного адреса, куда приехать, необходимо обратиться в отдел социальной поддержки администрации местного самоуправления.
Запрос также можно подать через информационную систему „Социальная поддержка семьи“ на сайте www.spis.lt.
Карту можно использовать для приобретения всех продуктов питания и других товаров (например, предметов личной гигиены, предметов домашнего обихода, бытовой химии, детских товаров, одежды, обуви и т. д.). Запрещена покупка алкогольных напитков, табачных изделий и лотерейных билетов. Также невозможно оплатить за услуги из третьих стран.
Средства на социальные карты выделяется из средств Программы Евросоюза по сокращению материальной бедности.