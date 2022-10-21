В сентябре в стране больше всего зарегистрировано автомобилей марок "Volkswagen" (1 896 ед.), BMW (1 596 ед.) и "Audi" (1 054 ед.). Среди моделей лидировали BMW 3 серии (467 ед.), "Volkswagen Passat" (456 ед.), "Volkswagen Golf" (433 ед.).

Средний возраст первый раз зарегистрированных в Литве б/у автомобилей – 10,4 года. Доля дизельных автомобилей – 68,6 проц. (в сентябре 2021 г. – 68,1 проц.).

В сентябре в Литве произведено 16 736 операций по смене владельцев подержанных легковых автомобилей, т.е. на 10 проц. меньше, чем в сентябре 2021 г. (18 598 ед.).

В сентябре владельцев чаще всего меняли автомобили марок "Volkswagen" (2 893 ед.), BMW (1 791 ед.) и "Audi" (1 737 ед.). Наиболее частые операции по смене владельца были среди моделей "Volkswagen Passat" (920 ед.), "Volkswagen Golf" (680 ед.), BMW 3 серии (606 ед.). Средний возраст сменивших владельца б/у автомобилей – 14,0 лет.

Как говорится в сообщении, в январе-сентябре 2022 г. в Литве первый раз зарегистрировано 110 242 подержанных легковых автомобиля, т.е. на 0,6 проц. больше, чем за тот же период 2021 г. (109 611 ед.). Средний возраст составил 11,2 года. Доля дизельных автомобилей составила 68,1 проц. (в 2021 г. – 70,3 проц.).

За первое девять месяцев 2022 г. в стране было произведено 146 330 операций по смене владельцев б/у легковых автомобилей, т.е. на 0,3 проц. больше, чем за тот же период 2021 г. (145 824 ед.). Средний возраст сменивших владельца автомобилей – 14,2 года.