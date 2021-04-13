Глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас во вторник внес поправки к двум предусматривающим это законам - Об охране важных для обеспечения национальной безопасности объектов и О необходимых мерах по защите от угроз, исходящих от небезопасных атомных электростанций третьих стран. Поправки должны вступить в силу с июля.

Сейм принял поправки и приступит к их рассмотрению 18 мая.

"Государство приняло решение блокировать попадание электроэнергии, но наряду с этим открывает дверь для бизнеса, который работает с этим проектом, расширяет его - по продаже в Литве какого-то своего оборудования. Это точно недоразумение", - сказал в Сейме Л. Кащюнас.

По его словам, в последнее время постоянно поступает информация о том, что стратегические энергетические предприятия покупают или намерены купить оборудование у производителей или поставщиков, которые участвуют и в проектах БелАЭС.

Цель поправок - не позволить стратегическим энергетическим предприятиям страны напрямую или через посредников заключать сделки с предприятиями или их владельцами, участвующими в проектах БелАЭС.

Также предлагается обязать стратегические предприятия сообщать правительственной комиссии по проверке таких сделок о планирующихся сделках независимо от их стоимости.

Сейчас такие предприятие должны уведомлять комиссию, если стоимость будущей сделки превышает 10% их выручки.