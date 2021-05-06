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В парламенте Литвы все больше одобрения получает предложение правящих в большей степени ограничить возможности участия в энергетических проектах Литвы иностранных и отечественных компаний, которые напрямую и косвенно связаны с Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС).
В Сейме Литвы все больше сторонников ограничения возможностей компаний, связанных с БелАЭС
© Itar-Tass / Scanpix

В четверг Комиссия по энергетике и слаженному развитию одобрила более строгие правила, предусматриваемые в двух проектах законов – Об обеспечении защиты важных для национальной безопасности объектов и Об угрозах, создаваемых небезопасными электростанциями третьих стран.

Комиссия также призвала Комитет по нацбезопасности и обороне (КНБО) запросить вывод правительства. Глава этого комитета Лауринас Кащюнас заявил, что эту проблему уже пытаются решить.

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"Мы думаем об этом, что то или иное наше ведомство могло бы постоянно предоставлять список компаний, который участвуют в проекте БелАЭС, и так было бы проще контролировать. Мы уже консультируемся с некоторыми ведомствами. Есть возможность это сделать. Такой вариант мы и постараемся рассмотреть", – сообщил Л. Кащюнас.

Между тем, замминистра энергетики Альбинас Занавичюс заявил, что следует оценить, как поправки и их реализация могут повлиять на уже реализованные в Литве стратегические проекты.

Кроме того, он считает, что компании, участвующие в строительстве БелАЭС, возможно, участвуют в проектах, которые развиваются не только в энергетическом секторе Литвы, но и в транспортном и в прочих секторах.

В поправках предлагается не разрешать стратегическим энергетическим компаниям страны напрямую или косвенно заключать сделки с компаниями или их владельцами, участвующими в проектах БелАЭС.

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