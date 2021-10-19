Изменения к пяти законам позволят добиться меньшего роста цен, чем это было бы, если бы правительство не предпринимало никаких действий.

Рост цен на газ планируется распределить для потребителей в течение пяти лет.

Производителям теплоэнергии предлагается разрешить часть природного газа приобретать не через биржу, а напрямую у поставщика газа. В данный момент через биржу они обязаны приобретать не менее 50% годового объема.

В понедельник Комитет по экономике Сейма Литвы одобрил инициативу президента Гитанаса Науседы о предоставлении компаниями, обслуживающими более 100 тыс. потребителей, информации о контроле над ценовыми рисками.

По предварительным оценкам, цена на электроэнергию для регулируемых домашних потребителей вырастет на 21% с января, а цена на газ для людей с электроплитами вырастет до 20% (без поправок она увеличилась бы на 51%), на газовое отопление - до 30% (на 83%).

Среди прочего, будет предпринята попытка остановить рост цен на отопление за счет ужесточения надзора за администрированием многоквартирных домов - по словам министра энергетики Дайнюса Крейвиса, приведенные в порядок теплосети позволять сэкономить 10% теплоэнергии.

Также ставится цель снизить рост цен на электроэнергию за счет переноса на полгода крайнего срока для выбора независимого поставщика, которого еще не выбрали около 500 тысяч. потребителей.