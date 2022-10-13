aA
Малый и средний бизнес (МСБ) вносит большую часть средств в обеспечение системы социальной солидарности страны – пенсии и социальные гарантии.
В Сейме формируется временная Рабочая группа по поддержке малого и среднего бизнеса
© DELFI / Tomas Vinickas

Согласно новейшим статистическим данным, в 2020 г. 75 проц. рабочих мест частного сектора и 66 проц. добавленной стоимости создавал малый и средний бизнес, говорится в сообщении для СМИ.

С учетом ситуации МСБ, а также в целях уделения ему больше внимания, в Сейме сформирована временная Рабочая группа по поддержке малого и среднего бизнеса, которая состоит из представителей фракций Сейма: председатель Лайма Могенене, заместитель Андрюс Багдонас и члены Каспарас Адомайтис, Рима Башкене, Валентинас Букаускас, Йонас Ярутис, Гинтаутас Палуцкас, Йонас Пинскус и Миндаугас Скритулскас.

Как отмечают в сообщении, в рабочей группе вместе с представителями бизнес-организаций и государственных учреждений будут анализировать проблемы малого и среднего бизнеса, искать способы их решения и формы поддержки, формулировать конкретные предложения.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Статьи по теме:

Министр финансов: на смягчение цен на энергоносители для бизнеса – 2,5 млрд евро

На смягчение цен на энергоносители для бизнеса в...

Представитель бизнеса: нам не нужны льготные кредиты, нам нужно фиксирование энергозатрат

При решении вызовов, связанных с ценами на энергию,...

TOP новостей

В скором времени в Литве некоторые машины за наличку не купишь, эксперты уже видят способы обхода системы

С 1 ноября 2022 года изменится процедура купли-продажи...

В Вильнюсе с понедельника включают отопление

Вильнюсский муниципалитет и компания Vilniaus šilumos tinklai (...

Советские скульптуры на Антакальнисском кладбище накрывают черными мешками

В четверг утром на Антакальнисское кладбище приехали...

Отозвавшиеся на призывы министерства сделать прививки жители были разочарованы: так можно лишиться мотивации

Месяц назад Минздрав Литвы призвал всех желающих с...

В Литве самый большой поток эмигрантов за три года: возможно, будет еще хуже

Меньше чем за год поток эмигрантов из Литвы увеличился...