В российском магазине – товары известных литовских производителей

Delfi обратился к производителям, но не все они ответили на вопрос портала о сотрудничестве с российской сетью.

Ранее СМИ сообщали, что в магазинах Mere есть и продукция компании Daisena, например, кофе и изделия Rokiškio mėsinė .

"Я посетила один магазин российской сети Mere в Вильнюсе . Ничего не покупала, зашла из любопытства, но была удивлена обилием литовских товаров. Средства для стирки, замороженная продукция, дары моря, мороженое, пиво, другие напитки, мясные изделия и др. Все этикетки я не просматривала, но на ярко-зеленых ярлыках видна страна-производитель " Литва ". В некоторых случаях указаны и компании - Volfas Engelman и Krekenavos. О чем они думают? Где должна быть совесть, чтобы поставлять продукцию российской сети, доходы которой идут в Россию?" – сказала Вилия из Вильнюса.

Читательница портала Delfi обратила внимание на то, что в магазинах российской сети Mere есть немало литовских товаров. В числе литовских производителей, поставляющих продукцию в магазины этой сети - Volfas Engelman и Krekenavos agrofirma .

По данным Центра реестров, в 2022 г. доходы сети выросли на 19% и составили 37,291 млн. евро (в 2021 г. - 31,666 млн. евро). В 2022 г. чистая прибыль ЗАО Valientė составила 18 600 евро, а в 2021 г. компания понесла убытки на сумму 880 000 евро. Эти результаты незначительны по сравнению с данными других сетей, работающих в Литве.

Сеть магазинов Mere нашла свою нишу в Литве. Больше всего магазинов действует в небольших городах: Шальчининкай , Тяльшяй, Йонава, Таураге, Юрбаркас, Кретинга , Шилуте , Мажейкяй, Алитус , но есть магазины этой сети и в больших городах: три в Шяуляй , по два в Каунасе и Мариямполе, по одному в Вильнюсе и Паневежисе . Всего – 20 магазинов.

Представители Daisena заверили, что магазинам Mere свою продукцию уже не поставляют (договор расторгнут с 14 марта 2023 года).

"Торговая сеть Mere (ЗАО Valientė) - юридическое лицо, зарегистрированное в Литве в 2019 г. На литовском рынке мы поставляем нашу продукцию всем клиентам, которые не попали под санкции. На российский рынок продукция Krekenavos не попадает", – сказал представитель Krekenavos agrofirma Марюс Йофе.

"Возможно, время старта было неблагоприятным, совпало с пандемией. Время заявить о себе было не из благоприятных. Если сеть представляет себя как российскую, то война России в Украине отрицательно сказывается на всем российском бизнесе. Нас не волнуют политические взгляды владельцев Mere, они могут быть и против войны, но этот шлейф все же тянется", – считает экономист.

"Немногие люди вообще слышали об этой сети. Она небольшая. В 2021 г. работала убыточно, а в прошлом получила арифметическую прибыль, но такую маленькую, что не стоит о ней и упоминать", – сказал он.

Экономист Альгирдас Барткус сказал, что прибыль Mere – очень невелика, поэтому особой опасности в плане конкуренции для других эта сеть не представляет.

Например, в прошлом году меньше всего доходов получила сеть Rimi , оборот которой составил 425,9 млн. евро, но компания работала убыточно – убытки были почти такие же, как у Mere в 2021 г. Кроме того, уменьшилось имущество сети Mere - с 8,458 до 7,332 млн. евро.

Он не видит возможности для дальнейшего расширения этой сети.

"Больше всего эта сеть может работать с литовскими, польскими и российскими производителями. Значит, у нее нет таких же мощностей, как у Lidl. И неблагоприятно для Mere то, что это российская сеть. Они сами знают, что никуда от этого не деться. Поэтому не должно быть сильного расширения этой сети. Может, займет нишу в регионах, обеспечит небольшую прибыль, а потом понемногу пойдет вперед. Но может быть и так, что исчезнет с нашего рынка", – сказал Барткус.

Специалист по маркетингу Линас Шимонис также не думает, что Mere закрепится в Литве.

"В Литве сложно прославиться низкими ценами, мы уже наблюдали, как что-то пыталась делать белорусская сеть. Я сомневаюсь в большом успехе торговцев с Востока в Литве. Svetоfor - большая сеть в России, может, сделает что-то иначе, но трудно прогнозировать, что она станет большой сетью", – заметил он.

По его мнению, что в Литве успешнее работала вы польская Biedronka.