03 августа 2023 г. 09:51

В России продолжают работать более 140 компаний с литовским капиталом

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Rusija
Rusija
ФОТО: AFP / Scanpix

В российский государственный реестр юридических лиц внесено более 140 компаний с литовским капиталом, пишет "Verslo žinios".

С помощью эстонских финансовых газет "Äripäev" и "Деловые ведомости" литовское издание изучило российские юридические реестры, в которых видно, какие компании с литовским капиталом все еще действуют (или фактически прекратили ее после начала войны).

По доходам, полученным в России, лидируют предприятия производственной, торговой, транспортной и иной деятельности, управляемые Висвалдасом Матийошайтисом и его деловым партнером Людасом Скерусом. В качестве своих акционеров "Vičiūnų grupė" или "VG Holding" указывают не менее 8 работающих в России компаний: "Вичюнай-Русь", "БалтКо", "Трансим Логистик", "Форт Транс Логистика", "Фрост Логистикс", ЛК "Центрус", "Вичирустранс", "Рефтерминал".

„Vičiūnų grupės” produkcija Rusijoje

По данным российских реестров, в прошлом году их доход составил около 368 млн. евро, чистая прибыль – 37,86 млн. евро (по курсу на 1 августа).

В России также есть "Hanner", "Teltonika", "BOD Lenses" и другие литовские компании. "Verslo žinios" отмечает, что на самом деле литовских компаний в России намного больше 140, так как в список не вошли те, которые учреждены частными лицами.

"Нет компаний с литовским капиталом, которые после учреждения компаний в России создали через них дочерние компании в этой стране. Также нет собственников акционерных обществ – их реестр не является публичным", - поясняет vz.lt.

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