В России продолжают работать более 140 компаний с литовским капиталом

С помощью эстонских финансовых газет "Äripäev" и "Деловые ведомости" литовское издание изучило российские юридические реестры, в которых видно, какие компании с литовским капиталом все еще действуют (или фактически прекратили ее после начала войны).

По доходам, полученным в России, лидируют предприятия производственной, торговой, транспортной и иной деятельности, управляемые Висвалдасом Матийошайтисом и его деловым партнером Людасом Скерусом. В качестве своих акционеров "Vičiūnų grupė" или "VG Holding" указывают не менее 8 работающих в России компаний: "Вичюнай-Русь", "БалтКо", "Трансим Логистик", "Форт Транс Логистика", "Фрост Логистикс", ЛК "Центрус", "Вичирустранс", "Рефтерминал".

По данным российских реестров, в прошлом году их доход составил около 368 млн. евро, чистая прибыль – 37,86 млн. евро (по курсу на 1 августа).