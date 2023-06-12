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В Межциемсе, на улице Бикерниеку, 143, открыл свои двери самый большой магазин в Риге новой концепции Maxima XX. Для модернизации и благоустройства помещений магазина было вложено более 480 тысяч евро.
MAXIMA darbuotoja
MAXIMA darbuotoja

"С началом летнего сезона мы рады, что запускаем новый формат. Наша семья концептуальных магазинов пополнилась крупнейшим в Риге магазином формата "XX", на улице Бикерниеку. Особое внимание мы уделили комфорту среды и помещений, а также ассортименту товаров. К концу года мы планируем представить новую концепцию в еще большем количестве крупноформатных магазинов по всей Латвии", - сообщила Гунита Киеснере, руководитель отдела продаж и директор производства "Maxima Latvija".

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Единая концепция магазинов "Maxima" реализуется во всех странах Балтии. Ожидается, что формат магазинов будет усовершенствован, чтобы в них было удобнее делать покупки. После перехода на новую концепцию магазинов "Maxima" в сети по-прежнему будут доступны ассортимент готовых блюд "Meistara Marka", а также новый бренд продуктов питания собственного производства "Well Done".

В настоящее время новая концепция внедрена более чем в ста магазинах "Maxima" по всей Латвии.

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