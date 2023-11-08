В рейтинге ТОП-500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы – 22 из Литвы

 
ELTA
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ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

В составленном Coface рейтинге ТОП-500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), согласно результатам за 2022 г., количество литовских компаний осталось неизменным (22), латвийских – снизилось с 6 до 5, а эстонских – увеличилось с 5 до 13.

Во всех странах позиции энергетических и топливных компаний укрепились, но место компаний розничной торговли в списке снизилось. По мнению экспертов Coface, бизнес всего региона ЦВЕ продемонстрировал устойчивость, несмотря на влияние войны в Украине, а среди крупнейших компаний региона лидируют компании нефтегазовой отрасли.

По финансовым результатам 2022 года количество литовских компаний в списке крупнейших компаний ЦВЕ Coface осталось таким же, как и год назад – 22.

В новейшем рейтинге позиции 8 литовских компаний улучшились, 12 – ухудшились, появились 2 новые компании Circle K Lietuva (393) и Neo group (477).

В первую двадцатку ТОП-500 в этом году вошло АО Orlen Lietuva (19-е место), которое в прошлом году увеличило оборот на 77% – до 7,6 млрд евро.

Позиции в списке крупнейших компаний ЦВЕ также усилили: АО Ignitis grupė (было на 113 месте, поднялось на 46), ЗА Ignitis (поднялось с 294 на 80), ЗАО Koncernas Achemos grupė (поднялось с 202 на 130), ЗАО Willgrow (ранее ME Investicijos, поднялось с 165 на 149), АО Linas Agro Group (поднялось с 261 на 156), ЗАО Viada (с 278 на 248) и АО Achema (с 469 на 352).

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