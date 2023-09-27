В рейтинге глобального индексе инноваций Литва поднялась на 34 место

 
ELTA
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Robotas SBA industrinių inovacijų slėnyje baldų gamybos kompleksas „Inno Line“
Robotas SBA industrinių inovacijų slėnyje baldų gamybos kompleksas „Inno Line“
ФОТО: Organizacijos nuotr.

В этом году в рейтинге глобального индекса инноваций, отражающем уровень развития инновационной экосистемы, Литва заняла 34-ое место среди 132 стран мира. Литва в данном рейтинге за год поднялась на 5 мест, что является рекордным скачком, сообщает Министерство экономики и инноваций.

По сравнению с прошлым годом наибольший прогресс по индексу, рассчитываемому Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), достигнут в сфере диверсификации отечественной промышленности, которая подскочила на 28 позиций, а на 22 позиции поднялась политика по реализации бизнес-среды. Формирование общего капитала поднялось на 18 позиций, состояние расширения и развития кластеров – на 16 позиций. Кроме того, за год выросли и такие показатели как торговля, диверсификация и размер рынка, финансируемые бизнесом проекты НИОКР в общей структуре затрат, эффективность логистики, политика поощрения предпринимательства, культура предпринимательства и законодательная среда.

Литва также может гордиться первым местом в мире по уровню занятости среди женщин с высшим образованием. Высокие результаты вышеупомянутых показателей свидетельствуют об очевидном прогрессе инновационной среды Литвы и равных возможностях для работы и карьерного роста на предприятиях.

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