В регионах планируют еще три завода, создадут 500 рабочих мест

"Еще три компании инвестируют больше 189,6 млн. евро в новые проекты, которые помогут укрепить регионы Литвы.

Сейчас мы подписали договоры по 14 крупным инвестиционным проектам, которые создадут 3951 рабочее место и привлекут 1,25 млрд. евро", – сказала министр экономики Аушрине Армонайте.

По данным министерства, JPackaging планирует строительство предприятия в Радвилишкском район. Там будут использовать поддоны и их рамки. В проект инвестируют 20 млн. евро, создадут 150 новых рабочих мест.

Свой проект JPresswood осуществит в Мариямполе – планируется построить предприятие, приобрести оборудование, которое позволит эффективно использовать сырье и достигнуть целей безотходного производства. На предприятии будут производить прессованные блоки, изоляционная вата из древесного волокна. Планируется инвестировать 110 млн. евро и создать 150 рабочих мест.