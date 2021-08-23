По действующим правилам, если бизнес предоставляет услуги людям только с "паспортами возможностей", ему не нужно соблюдать дополнительные ограничения: не нужны маски, расстояние, перегородки и т.д.

Бары и кафе первыми решили принимать только клиентов с "паспортами возможностей", но не для всех первая неделя прошла безоблачно.

"Жаль, когда приходят 8 человек, а у одного нет документа, тогда уходят все. И уходят туда, где принимают без паспорта", – сказал глава шяуляйского бара Cask 215 Мартинас Ятаутас.

Владельцы другого бара в Шяуляй сказали, что отпустили работников на выходные, поскольку после решения принимать только людей с "паспортом возможностей", клиентов стало меньше.

Посетители, которые не смогли попасть в новый ресторан Gorilla Burgers RestoBar, снизили его рейтинг в социальных сетях.

23 августа в Литве 661 компания работала только с клиентами, у которых есть "паспорт возможностей". Большая часть таких компаний в Вильнюсе - 342, 69 - в Каунасе, 32 – в Клайпеде, 24 – в Паланге, 21 – в Паневежисе, 17 – в Шяуляй. 523 - заведения, работающие в сфере общепита и бары.

В столице кафе и бары не сталкиваются с особыми проблемами. "Особых проблем не было. Да, были недовольные. Но сейчас их нет в баре, значит, даже бару от этого лучше", – сказал совладелец баров Špunka и Dėvėti Харольдас Арешка.

Никаких проблем не было и у бара Local Pub. Его владелец Видмантас Чичелис сказал: "Особенно это коснулось тех, кто работает с дешевыми продуктами, например сетевых пиццерий. (…) они злятся на конкурентов, поскольку у них и аудитория самая дешевая, у них есть проблемы. TТе, кто выбирает качество и эксклюзив, думаю, с проблемами не сталкиваются".

Он заметил, что самая большая проблема, с которой столкнулись - это снижение рейтинга с фальшивых профилей.

"На около 50 единиц поставили, такого раньше не бывало – может 1-2 раза за год такое случалось. Но мы с коллегами сообщили Google о таких "оценщиках" – их и не осталось", – сказал Чичелис.

Он заметил, что для постоянных клиентов рейтинг ничего не значит, но он важен для туристов.

Глава шяуяйского бара Cask 215 Ятаутас сказал, что у них поток клиентов на прошлой неделе был меньше обычного. "Сложно назвать причину, ведь и погода на прошлой неделе уже была хуже, разные факторы были. По обороту есть снижение, но с учетом погоды – температура в 24 градуса не была комфортной для посиделок. В целом все оцениваю хорошо, работа идет. Есть те, кто уходит, есть люди без "паспортов возможностей", но по какой причине - мы не можем сказать", – сказал владелец бара, заметив, что и конфликтов не было.

Ятаутас видит реальность угрозы новых закрытий.

"Этого все боятся. Мы начали работать с клиентами с "паспортами возможностей" раньше, чем с 13 сентября, чтобы осенью не пришлось снова закрываться. Мы боимся, но надеемся на лучшее – если снова велят зарываться, тогда будет нехорошо, некрасиво перед привитыми, переболевшими, ведь они могли бы жить свободнее, ходить не только в кафе, но и в театры, кино. Но мы ко всему готовы, если будет очень высокая заболеваемость, есть вероятность закрытия на какое-то время", – считает он.

Администратор шяуляского бара Bottoms Up (ЗАО Bargera) сказала, что опыт прошлой недели был неприятным.

"На нас сильно сказалось решение принимать только клиентов с "паспортом возможности". Люди недовольны. Их стало меньше. В пятницу работали 4 человека, а в субботу 1, людей не было. Очень много недовольных. Мы стараемся соблюдать правила, поэтому решили обслуживать людей с "паспортами возможности", еще иногда просим предъявить удостоверение личности, люди возмущаются", – рассказала девушка.

Она сказала, что сами они за этот документ, поскольку персонал их бара столкнулся с COVID-19 – сейчас все привиты.

"Мы хотим, чтобы все это скорее закончилось. А люди наверное злые, наверное, им плохо объяснили, зачем нужен "паспорт возможностей". (…) Государство плохо объяснило, зачем он нужен, и что рано или поздно он все равно будет нужен. Люди мало интересуются, не знают, видят только свое социальное пространство, фейсбук, где много противников вакцинации, и это не улучшает ситуацию", – сказала администратор.

Серьезных конфликтов, по ее словам, не было, но напряженные ситуации были.

"Нам желали обанкротиться и тому подобное. В системе Google нас оценили одной звездой. Это тоже неприятно. Мы надеемся, что после выходных люди одумаются, поймут зачем этот документ и будут брать его", – сказала девушка.